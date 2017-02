Melania cederà il posto ad Ivanka? La First lady non ha ancora scelto il suo staff

Roma, 2 feb. (askanews) - Melania Trump ha finalmente nominato il suo chief of staff, ma Lindsay Reynolds per ora non ha uno staff da dirigere e i ritardi della First Lady alimentano i dubbi sul suo impegno a fianco del marito presidente. Per ora la moglie del 45esimo presidente resta a New York, a fianco del figlio di 10 anni, Barron, a cui non vuol fare cambiare scuola a metà anno. Resta da vedere, si chiedono i media Usa, se mai si trasferirà a Washington o se piuttosto il suo ruolo non sarà appaltato alla figlia preferita di Trump, l'attivissima e presentissima Ivanka.

Intanto la scelta di Lindsay Reynolds va a riempire la casella più in vista: l'assistente in chief dirigerà le operazioni nella East Wing della Casa Bianca, dove tradizionalmente regna la moglie del presidente. La Reynolds ha già lavorato per l'amministrazione Bush e la sua nomina come capo dello staff per la First Lady è arrivata ieri sera, poche ore dopo un reportage della Cnn che sottolineava come non ci fossero state ancora nomine formali per la squadra che deve occuparsi dei non pochi impegni previsti per ogni consorte presidenziale: accogliere ospiti stranieri, organizzare cene ed eventi speciali.

La Cnn, canale tv già ai ferri corti con Trump, ha fatto notare che al momento Melania non ha neppure un segretario per gli affari sociali né un direttore per le comunicazioni. Vuoto quasi totale, che crea problemi: "attualmente anche l'ufficio visite è fermo perchè non c'è staff, il che significa che la Casa Bianca, la casa del popolo, non permette di fare tour" come previsto dalla prassi presidenziale.

Il New York Magazine ipotizza che la questione potrebbe essere risolta nel fine settimana, quando la First lady si unirà al marito, alla residenza di Mar a Lago in Florida, per il ballo annuale della Croce rossa americana. Sinora le comparse della ex modella 46enne a fianco del marito Donald sono state rarissime e i modi restii, il viso spesso assorto e triste della First Lady hanno evidenziato un contrasto già fortissimo con la precedente inquilina della Casa Bianca. Senza contare che Michelle Obama aveva già scelto quasi tutti i suoi 24 assistenti al momento in cui entrava la prima volta nella residenza presidenziale.