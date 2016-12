Media russi: al Nusra rivendica omicidio ambasciatore ad Ankara

Sputnik: attraverso una lettera via internet

Roma, 21 dic. (askanews) - Jabhat Fatah al-Sham (la nuova sigla del fronte al-Nusra) ha rivendicato l'omicidio dell'ambasciatore russo in Turchia Andrey Karlov. Lo riferisce il gruppo media russo Sputnik News sostenendo che il gruppo jihadista attivo in Siria ha effettuato la sua rivendicazione con una lettera pubblicata su internet.

Lunedì l'ambasciatore è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da un agente di polizia fuori servizio in una galleria d'arte di Ankara. Lo sparatore, che dopo l'omicidio ha gridato che si trattava di una vendetta per Aleppo, è stato abbattuto a sua volta dalla sicurezza. Il governo turco ha attribuito la responsabilità dell'assassinio alla rete dell'imam Fethullah Gulen, accusato di aver ordito anche il golpe di luglio, ma oggi Mosca ha detto che è troppo presto per individuare responsabilità.