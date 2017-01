May presenta la sua road map per la Brexit, escluse vie di mezzo

Londra, 17 gen. (askanews) - La premier britannica Theresa May oggi presenta la sua road map per la Brexit, schierandosi per una rottura netta con l'Unione europea che esclude intese con Bruxelles che lascino Londra "per metà dentro, per metà fuori" la Ue. In un discorso di cui Downing Street ha fornito alcune anticipazioni, May sembra quindi segnalare che il Regno Unito è avviato verso quella che gli analisti chiamano una "hard Brexit", un percorso gradito ai fautori dell'uscita dalle Ue, che solleva però timori per la tenuta dell'economia britannica. "No a una partecipazione parziale all'Unione europea, no a un'associazione con l'Unione europea, no a tutto ciò che ci lascia per metà dentro e per metà fuori" dirà la premier oggi, secondo le bozze del suo discorso fatte circolare alla stampa. "Non vogliamo adottare un modello già in vigore per altri Paesi. Non vogliamo conservare dei pezzetti delle nostra partecipazione se ce ne andiamo".

La premier parlerà in tarda mattinata a Lancaster House, residenza nel centro di Londra dove si tengono incontri diplomatici e importanti annunci. Il suo discorso sarà sezionato alla ricerca di tutte le minuzie della strategia per la Brexit, dopo sei mesi di incertezza. May ha sempre ripetuto il suo mantra, "Brexit vuol dire Brexit", sostituendolo una volta con l'appello a una "Brexit, bianca, rossa e blu", sostenendo che svelare gli obiettivi del governo in dettaglio avrebbe significato dare un vantaggio negoziale a Bruxelles.

Ma i segnali più recenti indicano che Londra è avviata a rompere in maniera netta con la Ue, uscendo dal mercato unico per poter recuperare pieno controllo sull'immigrazione. Downing Street ha sempre detto di volere il miglior accordo per l'economia britannica insieme alla possibilità di porre un freno all'immigrazione. Ma la Ue ha sempre ribattuto che l'accesso al mercato unico si accompagna alla libera circolazione delle persone.

(fonte Afp)