May: il Parlamento Gb voterà sull'accordo finale sulla Brexit

Per i negoziati saranno seguiti 12 principi

Londra, 17 gen. (askanews) - "Posso confermare che il governo presenterà l'accordo finale a entrambe le camere del Parlamento per il voto prima dell'entrata in vigore", ha dichiarato May.

Secondo May molti Paesi membri Ue vogliono che venga raggiunto un accordo a breve, altri meno, e il governo britannico spingerà per ottenere un'intesa al più presto, ha aggiunto la premier.

May ha annunciato oggi che la Gran Bretagna deve riprendere il controllo delle sue leggi e questo la farà diventare più forte. Per i negoziati saranno seguiti 12 principi, de facto un piano in altrettanti punti.

(con fonte afp)