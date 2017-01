Londra, 17 gen. (askanews) - La premier britannica Theresa May ha invitato i Paesi dell'Unione europea a non premere per un accordo punitivo con Londra sulla Brexit, dicendo che si tratterebbe di un "atto di autolesionismo calamitoso". "Nessun accordo per la Gran Bretagna è meglio di un cattivo accordo per la Gran Bretagna" ha aggiunto.

(fonte Afp)