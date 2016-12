Maxiscandalo Sudcorea: arrestato anche capo fondo pensionistico

Seoul, 28 dic. (askanews) - Gli inquirenti sudcoreani hanno arrestato il capo del fondo pensionistico statale nell'ambito dell'inchiesta che ha sconvolto la politica nel Paese asiatico, portando al voto d'impeachment per la presidente Park Geun-hye.

Un procuratore speciale sta indagando se il gigante Samsung abbia pagato tangenti all'amica di Park, Choi Soon-sil, che è al centro dello scandalo. L'ipotesi accusatoria è che Choi - soprannominata dai media la "Rasputin coreana" per l'influenza che poteva esercitare sulla presidente - abbia ricevuto tangenti dal gruppo, come ha fatto da altri "chaebol" (conglomerati industriali) sudcoreani, per favorire una fusione.

Il capo dell'ente pensionistico Moon Hyung-pyo, che era ministro della Sanità ad agosto 2015, è accusato di aver spinto il fondo a sostenere la fusione tra la Cheil Industries e la Samsung C&T. Gli inquirenti hanno ora 48 per chiedere un mandato formale d'arresto, prima che scada la detenzione preventiva.

La fusione in questione è stata considerata un'operazione chiave nel passaggio di generazione nella famiglia Lee, proprietaria di Samsung. Moon ha negato tutte le accuse. A metterlo nei guai è stato un funzionario del fondo, il quale ha detto agli inquirenti di essere stato pressato dall'ex ministro a votare a favore della fusione, scrive l'agenzia di stampa Yonhap. L'ente pensionistico NPS è un importante azionista della Samsung. NPS gestisce qualcosa come 461 miliardi di dollari ed è il terzo più ricco fondo pensionistico del mondo. (Segue)