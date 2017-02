Mattis: Usa non vogliono rubare a Iraq sue risorse petrolifere

Baghdad, 20 feb. (askanews) - Gli Stati Uniti non intendono sottrarre all'Iraq le sue riserve petrolifere. Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa americano, Jim Mattis, arrivato oggi a Baghdad èer pa sua prima vista da capo del Pentagono. Una dichiarazione per rassicurare i partner iracheni, colpiti dalle recenti affermazioni di Donald Trump.

"Tutti noi in America abbiamo generalmente pagato per gas e petrolio per tutto il tempo e sono sicuro che continueremo a farlo in futuro", ha affermato Mattis, "Non siamo in Iraq per prendere il petrolio di nessuno".

(fonte AFP)