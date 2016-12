Roma, 24 dic. (askanews) - Shinzo Abe e Barack Obama cercano di chiudere un'altra dolorosa pagina di storia. Dopo la visita del presidente americano a Hiroshima, la città bombardata nel 1945 con il primo ordigno atomico della storia, il Primo ministro giapponese si appresta a recarsi a Pearl Harbor, dove era collocata la base navale Usa attaccata dai giapponesi il 7 dicembre 1941 nel primo atto della Guerra del Pacifico.

I due leader s'incontreranno martedì a Honolulu, nelle Hawaii, dove lo stesso Obanma ha vissuto la sua infanzia. Si recheranno assieme al memoriale della USS Arizona, che ricorda l'inizio del conflitto. L'attacco, pianificato dal generale nipponico Isoroku Yamamoto, fu definito dall'allora presidente Usa Franklin Delano Roosevelt "un giorno d'infamia".

A Pearl Harbor morirono 2.400 americani, circa la metà dei quali a bordo della USS Arizona. Una bomba colpì il deposito di munizioni della nave e questo provocò molti morti.

Come per la visita di Obama a maggio a Hiroshima, l'obiettivo non è per Abe rivisitare decisioni prese 75 anni fa o di presentare delle scuse. Ma di rendere omaggio alle vittime, incoraggiare una riflessione sulla storia e guardare all'avvenire.

"E' in qualche modo una sorta di epilogo di una conversazione tra i due Paesi sul passato e sulla guerra", stima Sheila Smith del Council of Foreign Relations. E questo porta a un messaggio di riconciliazione "importante per la regione". E non solo. A maggio, nel suo discorso pronunciato in un impressionante silenzio nel Parco della Pace di Hiroshima, Obama ha lanciato un accorato appello per un mondo senza armi nucleari. Negli ultimi giorni, però, il suo successore designato Donald Trump ha parlato di un allargamento dell'arsenale nucleare.

Il Giappone, dal canto suo, dopo aver perso la guerra con gli americani, sono diventati i principali alleati degli Stati uniti in Asia orientale. Di fronte alla montante potenza cinese, mantengono forte il legame con Washington, anche se si pongono l'esigenza di cominciare a guardare alla propria sicurezza in maniera più autonoma.

L'attacco a Pearl Harbor e la distruzione atomica di Hiroshima (con quella di Nagasaki) rappresentano due eventi concatenati. Il primo ha rappresentato l'inizio di un conflitto barbaro, la seconda la barbara conclusione di quel conflitto. Ancora oggi sono presenti nella coscienza e nella memoria dei due popoli. Sia a Pearl Harbor che a Hiroshima ogni anno si recano milioni di visitatori.

La visita a Pearl Harbor di Obama con Abe è uno degli ultimi suoi atti prima di lasciare la Casa bianca il 20 gennaio nelle mani di Trump, la cui politica per l'Asia ha dato una serie di messaggi discordanti. Il miliardario ha, da un lato, fustigato gli alleati a cominciare dal Giappone, invitandoli a contribuire di più economicamente alla loro difesa e non escludendo che possano dotarsi del deterrente nucleare, un vero tabù a Tokyo. Dall'altro innescando una guerra verbale con la Cina e minacciando una guerra commerciale contro Pechino.