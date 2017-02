Mappato il genoma della quinoa, speranza contro la fame nel mondo

Parigi, 8 feb. (askanews) - Gli scienziati hanno rivelato il genoma quasi completo della quinoa, un cereale coltivato centinaia di anni fa dagli Inca sulle Ande che potrebbe secondo gli esperti contribuire a risolvere il problema della fame nel mondo. Nota fuori dalla sue regione agli appassionati di alimentazione naturale in Nordamerica ed Europa, la quinoa è molto nutriente, senza glutine, ricca di aminoacidi, fibre, vitamine e minerali. Ha un indice glicemico più basso di altri cereali, cioè è più lenta nell'aumentare la glicemia. Il cereale vieve bene fino a 4.000 metri di altitudine, in condizioni dove altre piante difficilmente sopravvivono. "La quinoa è incredibilmente resistente e può crescere su suoli poveri o salati" ha detto Mark Tester, professore della King Abdullah University of Science and Technology in Arabia Saudita, a capo del gruppo di studiosi che ha decrittato il genoma della pianta. "Potrebbe fornire una fonte di cibo sana, nutriente, utilizzando suoli e acque che al momento sono inutilizzati".

Ma il consumo della quinoa resta marginale rispetto a quello di grano, riso, avena o mais, 100mila tonnellate l'anno contro centinaia di milioni per ciascuno degli altri cereali. "Un problema della quinoa è che la pianta naturalmente produce semi amari" ha spiegato Tester. L'amaro, difesa naturale contro gli uccelli e altri parassiti, deriva da sostanze chimiche note come saponine, che possono essere eliminate con procedure faticose, che richiedono un grande uso di acqua. Inoltre le piante di quinoa hanno baccelli piccoli e steli lunghi che cadono sotto piogge o venti forti. "Nonostante il potenziale agronomico la quinoa è sottoutilizzata " ha spiegato Tester. Ma ora, grazie alla mappatura del genoma, la quinoa potrà essere modificata per rispondere meglio ai requisiti di un consumo su larga scala. Il team di Tester ha già individuato i geni, come quelli che regolano la produzione di saponine, che possono essere modificati con incroci o con modifiche genetiche per migliorare qualità e rese.

(fonte Afp)