Mali: non firmeremo mai accordo riammissione migranti

Roma, 15 gen. (askanews) - Il presidente maliano Boubacar Keita ha sostenuto ieri a Bamako che il suo paese non ha firmato alcun accordo di riammissione dei migranti con paesi stranieri e che "non lo farà mai".

"Si è accusato il governo di aver firmato un accordo di riammissione. Noi non l'abbiamo fatto e non lo faremo mai", ha dichiarato Keita in una conferenza stampa congiunta col presidente francese François Hollande a margine del 27mo Summit Africa-Francia di venerdì e sabato. "Noi - ha aggiunto - non vogliamo aggiungere alla miserias fisica umana la miseria morale".

Il presidente ha piuttosto lanciato un appello alla lotta contro "i nuovi negrieri, i passeur, le reti clandestine e i trafficanti di droga" che approfittano dell'emigrazione clandestina e spingono i giovani a incamminarsi per questa pericolosa strada.

Il Mali ha recentemente smentito ogni "accordo di riammissione", dopo una dichiarazione del ministro degli Esteri olandese, il quale aveva dato notizia della firma di un accordo tra il paese e l'Unione europea sul "ritorno dei richiedenti asilo rifiutati" durante la firma dello stesso Bert Koenders a Bamako l'11 dicembre. Il ministero degli Esteri del Mali aveva vigorosamente smentito.

(Fonte Afp)