Londra, spente le "luci" di Piccadilly Circus per restyling

Londra, 16 gen. (askanews) - I celebri display pubblicitari di Piccadilly Circus a Londra sono stati spenti questa mattina per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale per lavori di restyling. Questi mega cartelloni luminosi hanno proiettato pubblicità per oltre un secolo nella piazza considerata il cuore pulsante di Londra. Le luci saranno nuovamente accese in autunno ma sarà un singolo schermo a trasmettere la pubblicità al posto degli attuali sei.

Le luci sono state spente alle 8,30 locali (9,30 italiane); un cartellone pubblicitario temporaneo sostituirà gli schermi. Il nuovo schermo proietterà pubblicità ai 100 milioni di persone che, secondo le previsioni, passeranno ogni anno per la mitica piazza, oltre a notizie, sport e aggiornamenti meteo. L'ultima volta che i display furono oscurati per un lungo arco di tempo era stato nel 1939 quando le città spensero le luci durante la guerra: furono riaccese solamente nel 1949. Da allora sono state spente solo durante i funerali di Winston Churchill e della Principessa Diana e per delle campagne ambientaliste, oltre che negli occasionali black-out. (con fonte Afp)