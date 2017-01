Libia senza elettricità, nel Sud si teme "disastro umanitario"

Roma, 16 gen. (askanews) - Tripoli di nuovo senza elettricità, dopo un parziale ripristino del servizio registrato ieri a seguito del completo black-out elettrico di sabato scorso dal confine occidentale libico con la Tunisia alla città di Ajdabiya, circa 900 chilometri verso Est. E continua a scarseggiare anche l'acqua, dopo il sabotaggio delle condutture a Sud della capitale libica, dove il servizio dovrebbe tornare alla normalità entro domani, stando a quanto riferito dalle autorità. La mancanza di elettricità ha avuto ripercussioni anche sulle linee di comunicazione, con l'interruzione della copertura internet e della telefonia mobile. Servizi primari essenziali in giorni di cattive condizioni meteorologiche, sottolineano i media libici.

Se Tripoli è rimasta completamente al buio sabato, dopo mesi in cui il servizio era comunque garantito per poche ore, le città del Sud del Paese, come Sebha e Ghat, sono senza elettricità da oltre una settimana. L'ufficio stampa dal municipio di Ghat ha lanciato ieri un monito sul rischio di un "disastro umanitario", a fronte di "otto giorni di black-out elettrico, insieme alla mancanza di riserve idriche dovuta allo stop delle pompe nei pozzi in assenza di elettricità e carburante". Servizi primari quanto mai essenziali in questi giorni di cattive condizioni meteorologiche.

L'azienda elettrica nazionale GECOL, che produce e distribuisce l'elettricità al Paese, ha indicato sei motivi del black-out: attacchi continui agli impianti; rifiuto di alcune regioni della capitale e del Paese (al-Khoms) di condividere le limitate riserve di energia, accettando tagli di corrente organizzati; la chiusura del gasdotto che riforniva la centrale di Zawia: la carenza di riserve di combustibile alle centrali; alcuni generatori rotti; e le basse temperature registrate in questi giorni, che hanno portato a un aumento dei consumi. GECOL ha quindi fatto sapere di aver richiamato tutto il personale per risolvere il problema, mentre il vicepremier del governo di unità nazionale, Ahmed Maeteeq, ha incontrati i vertici della società per cercare di trovare una soluzione. Secondo i media, GECOL avrebbe chiesto al governo di garantire maggiore sicurezza agli impianti.

Tuttavia, a esemplificare le divisioni politiche in atto nel Paese, anche l'ex premier del governo di salvezza nazionale, Khalifa Ghweil, ha diffuso fotografie che lo ritraggono insieme ai vertici della GECOL. Una spaccatura già emersa lo scorso novembre, quando Maeteeq non venne accettato alla cerimonia di riapertura della centrale di al Khoms, quasi a metà strada tra Tripoli e Misurata, dove invece venne ricevuto con tutti gli onori proprio Ghweil, al fianco di altre personalità di primo piano di al Khoms e Misurata e leader di località del Sud.