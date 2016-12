Roma, 23 dic. (askanews) - Un anno dopo gli accordi promossi dall'Onu per una soluzione politica in Libia, sei Paesi occidentali fra cui Stati Uniti, Italia e Francia, hanno ribadito il loro sostegno al governo di unità nazionale (Gna) di Fayez al Sarraj. In un comunicato congiunto, Germania, Spagna, Stati Uniti, Italia, Francia e Regno Unito, si congratulano inoltre con "lo Gna e il popolo libico per il successo della loro operazione contro l'Isis a Sirte" e "condannano anche solo la minaccia di ricorrere alla forza militare in Libia", in particolare a Tripoli. I sei rinnovano anche i loro appelli al dialogo politico e all'unificazione delle forze di sicurezza libiche.

Gli accordi di Skhirat (Marocco) conclusi sotto l'egida dell'Onu il 17 dicembre 2015 hanno creato lo Gna, che per la comunità internazionale è "l'unico governo legittimo della Libia". Pur stentando ad imporre la sua legittimità e a controllare il Paese, lo Gna ha tuttavia registrato una vittoria il mese scorso, riconquistando la città di Sirte che era caduta nelle mani dei jihadisti dello Stato islamico nel giugno 2015. (con fonte Afp)