Libia, Sarraj e Haftar si sono incontrati al Cairo

Domani attesa delegazione per una riunione estesa tra le parti

Roma, 13 feb. (askanews) - Il primo ministro libico Fayez al Sarraj e il generale Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica, si sono incontrati oggi al Cairo, in Egitto. Lo riferisce il sito di al Wasat, spiegando che il colloquio è "avvenuto stamani" e rientra nell'ambito dell'iniziativa annunciata dal premier di Tripoli per "risolvere l'attuale crisi del Paese".

Fonti vicine al Consiglio presidenziale avrebbero sottolineato "la sua (di Sarraj, ndr) determinazione a tenere una serie di consultazioni con un gruppo di forze pattriottiche, in molte città libiche, ivi compresi gli oppositori dell'accordo" raggiunto in Marocco lo scorso anno sotto l'egida delle Nazioni unite per la formazione di un governo di unità nazionale.

Nell'ambito della ripresa dei contatti tra le due parti, "per la giornata di domani è attesa al Cairo una delegazione estesa del Consiglio presidenziale", mentre nella capitale egiziana "sono presenti ora numerosi membri dell'Assemblea dei Deputati" di Tobruk, ha spiegato la fonte del consiglio presidenziale ad al Wasat.