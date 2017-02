Libia, rivelato l'incontro "segreto" tra Haftar e Al Sarraj al Cairo

Roma, 14 feb. (askanews) - Un primo "incontro segreto" tra il capo del governo d'Accordo libico, Fayez al Sarraj, ed il suo rivale che fa capo al parlamento di Tobruk, il generele Khalifa Haftar sarebbe avvenuto ieri nella capitale egiziana il Cairo. Lo rivela oggi Erem News, un sito 'indipendente' con sede ad Abu Dhabi capitale degli Emirati Arabi Uniti, Paese che sostiene l'esercito libico guidato da Haftar. Tuttavia, altri siti egiziani e libici affermano che no c'è ancora stato "un faccia a faccia" tra i due, ma solo incontri "separati" con il capo di Stato maggiore dell'esercito egiziano Mahmoud Hijazi al fine di preparare una riunione formale per la giornata di oggi.

Oggi, però, il sito Erem News racconta nei dettagli, citando fonti egiziane e libiche, che "l'incontro al quale hanno preso parte responsabili egiziani è stato tenuto in segreto all'hotel Nile Carlton, dietro la sede permanente della Lega araba". L'incontro Haftar e al Sarraj, argomenta, si è concentrato su tre punti principali: "la formazione della Guardia Nazionale; modifiche all'accordo politico (raggiunto sotto l'egida dell'Onu l'anno scorso in Marocco dal quale era nato il governo d'Accordo Nazionale); e l'impostazione di una nuova road map da elaborare congiuntamente".

Una delle fonti del sito di Abu Dhabi in particolare ha rivelato che al Sarraj "ha preso le distanze dalle Guardia Nazionale", corpo militare incaricato dal governo d'Accordo nazionale a garantire la sicurezza nella capitale Tripoli. La stessa fonte ha aggiunto che Haftar e al Sarraj "hanno fatto grandi progressi trovandosi d'accordo su numerose e importanti questioni al fine di unire gli sforzi ed avvicinare le posizioni per raggiungere una soluzione che consolidi le basi delle istituzioni libiche".

Da parte sua il sito libico Africagatenews, citando fonti proprie, sostiene che "il generale Haftar non ha avuto in realtà un faccia e faccia con al Sarraj ma ci sono state riunioni separate con il capo di Stato maggiore dell'esercito egiziano Mahmoud Hijazi" e che l'incontro formale tra i due "è atteso per la giornata di oggi".