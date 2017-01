Roma, 19 gen. (askanews) - Sono almeno 80 i jihadisti della filiale libica dello Stato Islamico uccisi nei raid aerei statunitensi della notte scorsa contro due campi dell'Isis 45 chilometri a sud-ovest di Sirte. Lo ha riferito il Dipartimento della Difesa Usa.

In una nota, il portavoce del Pentagono, Peter Cook, ha precisato che "tra i terroristi dell'Isis presi di mira figurano anche individui fuggiti da Sirte e riparati nei campi situati in zone remote nel deserto con l'intento di riorganizzarsi, ponendo quindi una minaccia alla sicurezza della Libia, della regione e degli interessi nazionali americani". Secondo il Pentagono, "erano certamente persone che stavano attivamente organizzando operazioni in Europa e potrebbero essere state collegate ad attacchi già avvenuti in Europa". (Fonte Afp)