Libia, Nato: pronti ad aiutare per costruire istituzioni militari

Roma, 1 feb. (askanews) - La Nato è pronta a sostenere le autorità libiche nel processo di costruzione di "istituzioni efficaci per la sicurezza e la difesa, rafforzando così la loro capacità di combattere il terrorismo e creare le condizioni per la pace". E' quanto ha detto il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, al termine dell'incontro avuto oggi a Bruxelles con il premier libico Fayez al-Sarraj.

"Guardando al futuro - ha precisato Stoltenberg - potremmo offrire assistenza per la creazione di un moderno ministero della Difesa, personale militare congiunto e servizi di intelligence e di sicurezza sotto il controllo civile". Quindi, "se richiesto dalla Libia, la Nato è pronta anche sostenere l'operazione dell'Unione europea per la rafforzare la guardia costiera e la marina libiche. Questo potrebbe aiutare a combattere il traffico di esseri umani e le attività terroristiche nel Mediterraneo, che è strategicamente prioritario per la Nato e per i Paesi del Nord Africa"