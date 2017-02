Libia, Mosca: Haftar figura decisiva per il futuro del Paese

Roma, 3 feb. (askanews) - Mosca considera il generale Khalifa Haftar un protagonista della scena politica libica, che ha "una reale influenza sulla situazione" del Paese. E' quanto ha detto oggi alla stampa il portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, sottolineando come il generale "abbia fatto molto e continui a fare molto in termini di lotta ai terroristi dello Stato islamico (Isis)" e che "grazie a lui, il Paese ha ripreso le esportazioni di petrolio e ha iniziato a ricevere le risorse necessarie per risolvere questioni socio-economiche vitali".

Secondo Zakharova, l'esercito guidato dal generale Haftar potrebbe costituire la colonna portante delle future forze armate libiche, il cui compito principale dovrebbe essere quello di "combattere i terroristi e garantire il rispetto della legge e dell'ordine". Ma, ha concluso il portavoce, la Russia "sta collaborando in modo sistematico con entrambi i centri di forza in Libia", ossia con il governo di Tripoli e con quello di Tobruk, e sta cercando di aiutarli "a superare le divergenze e di arrivare a soluzioni di compromesso su tutte le questioni".