Libia, ministro Esteri: intese con Italia contro traffico migranti

Roma, 9 gen. (askanews) - Il ministro degli Esteri e della Cooperazione libico, Mohammed Taher Siyala, ha annunciato oggi di aver raggiunto una serie di accordi con l'Italia per il contrasto alla migrazione irregolare e al traffico di esseri umani, e per la lotta al contrabbando di combustibile nel Mar Mediterraneo. E' quanto scrive il quotidiano libico Alwasat, riportando la conferenza stampa tenuta oggi da Siyala a Tripoli con il ministro dell'Interno italiano Marco Minniti.

Siyala ha riferito anche di altre intese raggiunte con il governo italiano, in particolare per il finanziamento di una serie di progetti nel Sud della Libia: "Abbiamo concordato che l'Italia finanzierà una serie di progetti in Libia, con speciale attenzione alla regione meridionale".