Libia, media: Haftar ha firmato "intesa" per base russa

Roma, 13 gen. (askanews) - Il generale libico Khalifah Haftar "ha firmato un accordo" con Mosca per l'installazione di una base militare in Libia, in Cirenaica. A scriverlo oggi è al Quds al Arabi, quotidiano panarabo di proprietà del Qatar, Paese che sostiene l'ex governo islamista di Salvezza nazionale di Tripoli.

La stessa testata, in un editoriale pubblicato oggi sul suo sito on-line, parla di "prossime manovre della marina militare russa" nelle acque del Mediterraneo davanti alle coste libiche, con l'obbiettivo di "testare eventuali reazioni dei Paesi occidentali, troppo preoccupati di non impantanarsi" nel caos del Paese Nordafricano.

Mercoledì scorso, il generale Haftar ha visitato l'incrociatore russo Kuznetsov, in transito davanti alla Libia nel suo viaggio di rientro in Russia dalla Siria. Il comandante del sedicente esercito nazionale libico è stato accolto a bordo dal Vice Ammiraglio V. N. Sokolov e una volta sul vascello si è collegato in videoconferenza con il Ministro della Difesa della Federazione Russa Sergei Shoigu, come ha fatto sapere in un comunicato il ministero della Difesa moscovita.