Libia, Massolo: Haftar decisivo, coinvolgere Trump e Putin

Roma, 9 feb. (askanews) - Il generale Khalifa "Haftar è sicuramente un attore che va coinvolto. E per parlare con Haftar non si può non parlare con l'Egitto". E' quanto ha spiegato oggi in un'intervista al Quotidiano nazionale l'ambasciatore Giampiero Massolo, ex direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis).

Secondo Massolo "il tentativo dell'Onu" di unificare la Libia sotto il governo di accordo nazionale era "doveroso", "ma a un certo punto questo tentativo di formare un governo di unità nazionale è diventato un tentativo di formare un governo con coloro che erano disponibili a formarlo. Non più un governo di tutti, ma un governo con chi ci stava". E "questo lo ha minato alla radice", ha aggiunto.

Adesso, dunque, "da una fase gestita dall'Onu si deve passare a una fase nella quale gli Stati che possono influire devono tornare protagonisti, assumersi delle responsabilità e non nascondersi più dietro un cappello di un tentativo dell'Onu". L'iniziativa, secondo Massolo, deve essere di "un selezionato gruppo di nazioni". "Penso a stati come il Qatar e la Turchia che sono più inclini ad appoggiare cause di tipo islamico e Paesi come Egitto ed Emirati che invece sono più inclini ad appoggiare forze laiche. Bisognerebbe poi coinvolgere l'America di Trump e la Russia di Putin, che ha già messo una volta l'Occidente di fronte al fatto compiuto, in Siria".

Infine ci sono "i maggiori attori europei". "Italia ovviamente, ma anche Francia e Gran Bretagna, che hanno in Libia degli interessi e delle presenze. Tutti questi Paesi dovrebbero mettersi attorno a un tavolo e poi lasciare che i libici, tutti i libici, senza interferenze esterne, ma con l'appoggio dei loro sponsor, decidessero l'assetto istituzionale del loro Paese, se stato unitario o federale, e poi la suddivisione dei proventi petroliferi e la messa in sicurezza dei propri confini, a partire da quello meridionale", ha commentato l'ambasciatore.