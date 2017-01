Libia, Maiteeq: Roma-Tripoli più vicine, uniti fermeremo sbarchi

Roma, 10 gen. (askanews) - "Essere uniti contro il traffico di essere umani, che è un problema comune, cercando di portare queste persone nei loro Paesi d'origine mantenendo il rispetto dei diritti umani". E' questo il fulcro dell'accordo che il governo di accordo nazionale libico guidato da Fayez al Sarraj ha discusso ieri con il ministro dell'Interno Marco Minniti, in visita in Libia. Ad illustrarlo, in un'intervista alla Stampa, il vice premier di Tripoli, Ahmed Maiteeq.

"Il governo italiano può aiutare quello libico in tanti modi: può aiutare la marina libica, fare progetti economici. Avevamo accordi in passato per controllare le frontiere a Sud e anche la costa: vogliamo riattivare questi programmi fatti per tanti anni dal 2008", ha spiegato Maiteeq, frenando però sull'ipotesi di motovedette italiane in acque libiche per fermare gli scafisti. "No, questa è una cosa che non si può fare".

"Noi vogliamo prendere il controllo delle nostre frontiere. È un problema anche per noi questo grande numero di migranti che arriva dai Paesi africani. Ora però c'è un governo, un budget che porta ordine, le cose sono più facili. Ma abbiamo bisogno del governo italiano per portare i migranti nei Paesi di origine", commenta ancora il vice premier libico, che insiste sulla necessità di "essere uniti nel fare pressione diplomatica per convincere i Paesi africani a riprendere i loro migranti".

D'altra parte, afferma ancora Maiteeq, con il governo italiano ci sono "comunicazioni molto frequenti" e ora l'ambasciata italiana a Tripoli sarà per la Libia "un punto di riferimento". "Gentiloni è stato il primo ministro degli Esteri europeo a venire in Libia nove mesi fa. Con l'apertura dell'ambasciata, l'Italia dimostra ancora una volta di essere il Paese europeo più vicino alla Libia. È una decisione che giudichiamo in modo molto positivo", precisa il vice premier di Tripoli.