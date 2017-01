Roma, 24 gen. (askanews) - La possibile presenza di "terroristi" legati all'attacco di Berlino dello scorso dicembre ha contribuito alla decisione di colpire un campo di jihadisti della filiale libica dello Stato Islamico (Isis) in una località a Sud Ovest di Sirte, la scorsa settimana. Lo rivela la CNN che cita un funzionario Usa e una fonte vicina all'intelligence libica.

Lo scorso 19 dicembre il tunisino Anis Amri alla guida di un camion ha fatto una strage in un mercatino di Natale nella capitale tedesca, uccidendo 12 persone. Quattro giorni dopo l'attacco, l'attentatore è stato ucciso dalla polizia italiana nei pressi di Milano. Poco dopo, media legati all'Isis hanno pubblicato un selfie-video preregistrato da un ponte di Berlino nel quale Amri aveva sostenuto di aver agito da solo. Ma file investigativi visionati dall'emittente Usa hanno mostrato che il tunisino faceva parte di una rete di reclutamento dell'Isis all'interno della Germania.

Durante la notte tra il 18 e il 19 gennaio, due bombardieri B-2 partiti da una base aerea del Missouri hanno lanciato 100 bombe ad alta precisione sui campi dell'Isis, uccidendo più di 80 combattenti della filiale libica del Califfato nero. In una conferenza stampa il 19 gennaio l'ormai ex Segretario alla Difesa Ash Carter aveva sottolineato che "i raid sono stati diretti contro alcuni elementi Isis, che stavano attivamente pianificando operazioni contro i nostri alleati in Europa", aggiungendo che potrebbero "essere collegati ad attacchi che si sono già verificati in Europa".

"Gli Stati Uniti stanno ancora lavorando per confermare se i cospiratori esterni sospettati di collegamenti con gli attacchi di Berlino siano stati uccisi nei raid", ha detto un funzionario Usa alla CNN. Le fonti dell'emittente non approfondiscono la natura dei legami con l'autore della strage di Berlino, ma vedono la possibilità "che uno o più individui nei campi libici (bombardati a sud di Sirte) siano stati in comunicazione con Amri".

Durante indagini, svolte prima dell'attacco di Berlino, due numeri di cellulari libici sono stati segnalati dal servizio d'intelligence estera tedesca (BND), come aveva rivelato la settimana scorsa il ministero dell'Interno tedesco. Lo stesso ministero ha indicato anche che Amri aveva voluto unirsi l'Isis. Il giovane tunisino avrebbe abitato a Berlino con un cittadino marocchino il cui cugini paterni erano jihadisti dell'Isis che si trovano in Siria, Iraq e Libia.