Libia, Haftar: Italia schierata dalla parte sbagliata

Al Corriere: Paesi stranieri non interferiscano in nostri affari

Roma, 3 gen. (askanews) - "Gli italiani" sono sempre "benvenuti" in Libia, "peccato che alcuni abbiano scelto di stare con i nostri nemici". E' quanto sostiene il generale Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica, in un'intervista al Corriere della Sera, nella quale consiglia ai Paesi stranieri di "non interferire" negli affari interni della Libia. "Comunque noi ci aspettiamo aiuti da tutti per combattere l'Isis. Saremmo ben contenti di cooperare con la Gran Bretagna, la Francia o la Germania. Italia compresa, purtroppo sino a ora il governo di Roma ha scelto di aiutare soltanto l'altra parte della Libia", commenta Haftar.

"Avete mandato 250 uomini tra soldati e personale medico per gestire l'ospedale di Misurata. A noi nulla. Negli ultimi giorni ci era stato promesso l'invio di due aerei per trasportare negli ospedali italiani alcuni dei nostri feriti gravi. Ma sino a ora non sono arrivati, forse per il brutto tempo. Ci saremmo aspettati maggior cooperazione. Non abbiamo apprezzato il discorso di fine d'anno del vostro capo di Stato maggiore in visita a Misurata", insiste il generale libico. "Ha detto che l'Italia sostiene le milizie di Misurata, cosa che va oltre una pura missione medica di pace. Conosco le tematiche del vostro ospedale. Il numero due della vostra intelligence è un mio caro amico, viene spesso a trovarmi e ne abbiamo parlato più volte. Però consiglierei ai Paesi stranieri e al vostro di non interferire nei nostri affari interni. Lasciate che siano i libici a occuparsi della Libia", commenta Haftar.

Sostenitore della prima ora di Gheddafi, diventato suo generale fidato, poi passato tra i ranghi dell'opposizione, esiliato negli Stati Uniti e tornato con la speranza di guidare da militare di professione la rivoluzione del 2011, Haftar replica offeso a coloro che lo paragonano al Colonnello per il suo piano di ricostruire l'esercito partendo dalla Libia orientale, mirando a sconfiggere le milizie e scacciare i jihadisti da tutto il Paese. "Io come Gheddafi? Una menzogna ridicola e senza fondamento! Chi lo dice ignora la mia lunga e sofferta lotta contro di lui", sbotta.

Quanto alla sua battaglia contro l'Isis, ricorda: "l'Isis e i jihadisti hanno subito circa 7.000 morti. Ma hanno ricevuto nuovi volontari dall'estero. Oggi ne restano 150 a combattere accerchiati in due quartieri di Bengasi. Noi abbiamo perso circa 5.000 soldati. Purtroppo i jihadisti vengono aiutati anche da alcune tra le milizie di Misurata, che sono radicali e combattono il nostro progetto di smantellarle in nome della supremazia dell'esercito".

Inatnto, il capo del governo di accordo nazionale Fayez al Sarraj chiede di incontrarlo e la stampa algerina scrive che un incontro con Haftar è ormai imminente. Una circostanza che il generale della Cirenaica nega con decisione. "No. Non so niente di questo. Personalmente non ho nulla contro Sarraj. L'ultima volta ci siamo parlati direttamente il 16 gennaio 2016. Il problema non è lui, bensì le persone che gli stanno attorno. Se intende davvero lottare per pacificare il Paese, impugni il fucile e si unisca ai nostri ranghi. Sarà sempre benvenuto".