Libia, Haftar e al Sarraj al Cairo oggi: "Probabile incontro"

Roma, 13 feb. (askanews) - "Probabile incontro" oggi tra Fayez al Sarraj , premier del governo d'Accordo nazionale libico ed il generale Khalifah Haftar, uomo forte del parlamento di Tobruk che non riconosce la legittimità del governo di Tripoli appoggiato dalle Nazioni Unite. Lo riferisce oggi il sito libico Africagatenews.

Stando a una fonte militare che ha parlato in condizioni di anonimato, "il comandante generale dell'esercito libico, il generale Khalifah Haftar è arrivato oggi al Cairo per una visita non annunciata". Arrivo che, secondo lo stesso sito, "coincide con l'arrivo nella capitale egiziana del capo del Consiglio presidenziale del governo d'Accordo Nazionale Fayez al Sarraj atteso per la mattinata di oggi in una visita di alcune ore".

Quindi Africagatenews, citando fonti diplomatiche, aggiunge che "è probabile che oggi si svolga una riunione" tra i due rivali grazie ad "una mediazione russo-egiziana".