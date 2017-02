Libia, Guterres nomina palestinese Fayyad come inviato Onu

New York, 9 feb. (askanews) - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha indicato come rappresentante speciale dell'Onu in Libia, l'ex premier palestinese Salam Fayyad, che sarà anche a capo della missione Unsmil, United Nations Support Mission in Libya.

Fayyad, la cui nomina è arrivata a sorpresa, sostituirà l'attuale inviato, Martin Kobler. La notizia emerge da una lettera circolata sulla stampa americana inviata da Guterres al presidente di turno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'ambasciatore ucraino all'Onu, Volodymyr Yelchenko.