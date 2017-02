Libia, Frontex: ong che soccorrono incentivano traffico migranti

Leggeri: bisogna mettere in discussione misure di salvataggio

Berlino, 27 feb. (askanews) - Il numero uno di Frontex, Fabrice Leggeri, ha criticato le ong che soccorrono i migranti a largo della Libia, sostenendo che questo comportamento incoraggi il traffico di esseri umani e che le organizzazioni collaborino in modo negativo con la polizia.

In un'intervista rilasciata alla Die Welt Leggeri sostiene che "sarebbe necessario rimettere in discussione le attuali misure di salvataggio a largo della Libia", perché "il 40%" dei soccorsi sono effettuati da imbarcazioni private e non dalle missioni internazionali di stanza nel Mediterraneo.

Per il capo dell'agenzia europea per il controllo delle frontiere bisogna "evitare di sostenere le azioni delle organizzazioni criminali e dei trafficanti in Libia, aiutando i migranti sempre più vicino alle coste libiche". Una strategia di questo genere "consente i trafficanti di caricare ogni giorno sempre più migranti su imbarcazioni inadatte, senza acqua e carburante".

Leggeri ha anche criticato il fatto che alcune ong "cooperano in modo negativo" con i guardacoste. Il loro intervento "rende più difficile per le autorità di sicurezza europee, avere informazioni sulle reti dei trafficanti attraverso le interviste con i migranti e di aprire indagini di polizia".

Frontex aveva già criticato molto duramente le organizzazioni non governative in un rapporto pubblicato a dicembre, accusandole di possibili collusioni con gli organizzatori delle partenze dei migranti dalle coste libiche.

