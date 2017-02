Lettera Ppe e Alde contro Malloch possibile ambasciatore Usa a Ue

Roma, 2 feb. (askanews) - Due tra i principali partiti del Parlamento europeo, conservatori e liberali, hanno firmato una lettera in cui si chiede al Consiglio europeo e alla Commissione Ue di bloccare la nomina di Ted Malloch ad ambasciatore Usa presso l'Unione europea. Un messaggio chiaro e senza precedenti al presidente statunitense Donald Trump, secondo il Guardian che riporta la notizia, anche se fonti del Consiglio europeo hanno sottolineato che non è stato fatto passo ufficiale verso la nomina di Malloch e si tratta soltanto di speculazioni.

Malloch, imprenditore che ha sostenuto la Brexit in modo molto forte prima del voto di giugno, sarebbe stato valutato da Trump per il posto. Recentemente intervistato da Bbc sul suo interesse al posto di rappresentante Usa a Bruxelles, Malloch aveva risposto: "Ho in passato ricoperto ruoli diplomatici in cui ho dato una mano a far cadere l'Unione sovietica. Quindi forse c'è un'altra unione che ha bisogno di essere addomesticata".

Manfred Weber, leader del Ppe, e Guy Verhofstadt, che guida l'Alde, hanno accusato Malloch di "scandalosa cattiveria" nei confronti "dei valori che definiscono l'Unione europea" e che "se pronunciati da un rappresentante ufficiale degli Stati Uniti avrebbero il potenziale di minare seriamente le relazioni transatlantiche che, negli ultimi 70 anni, hanno contribuito in maniera essenziale alla pace, alla stabilità e alla prosperità del continente", recita la lettera che è stata visionata dal Guardian.

Nella missiva Weber e Verhofstadt si rivolgono al presidente della Commissione e al presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk: "Nelle scorse settimane, Ted R. Malloch, il probabile candidato del presidente Usa Trump per il posto di ambasciatore Usa presso l'Unione europea, ha reso una serie di dichiarazioni pubbliche che denigrano l'Ue". Secondo quanto scrive il Guardian ci sarebbe una lettera altrettanto dura nei confronti di Malloch inviata dal gruppo del Pse, anche se un portavoce non ha confermato.