Lettera agli americani di Obama: "Gettate basi per nuova America"

New York, 5 gen. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha lodato la propria amministrazione, in una lettera agli americani in cui ha difeso la sua eredità sulla sanità e su altri temi, che il successore Donald Trump ha promesso di smantellare. La Casa Bianca ha pubblicato la lettera e i resoconti preparati da ogni componente del suo gabinetto, in cui sono stati sottolineati i progressi compiuti negli otto anni di presidenza Obama.

"Mentre mi preparo a passare il testimone - ha detto Obama - e a fare la mia parte come privato cittadino, sono orgoglioso di dire che abbiamo gettato le fondamenta per una nuova America". Il presidente, tra i risultati ottenuti, ha citato la riforma sanitaria, la crescita dell'economia, l'accordo sul clima di Parigi e la riduzione della presenza militare in Afghanistan e Iraq.