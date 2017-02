Leader Hezbollah: Trump è un idiota, c'è da essere ottimisti

Roma, 13 feb. (askanews) - Alla Casa Bianca Casa Bianca c'è "un idiota" e questo è motivo di ottimismo: lo ha sostenuto in tv il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah. Come riporta il Los Angeles Times, ieri Nasrallah ha dichiarato che l'arrivo di "un idiota" (ma il termine in arabo significa anche 'pazzo') non deve preoccupare, anzi: "non siamo preoccupati, ma molto ottimisti, perchè quando alla Casa Bianca c'è un idiota, questo è l'inizio della liberazione per gli oppressi nel mondo".

Il gruppo Hezbollah, filo-iraniano, in Usa figura nella black list del terrorismo. Secondo Nasrallah il presidente Trump "ha mostrato la vera faccia dell'amministrazione Usa", ovvero un volto "brutto, ingiusto, criminale e razzista". Parole che riecheggiano le recenti affermazioni dell'ayatollah Ali Khamenei.