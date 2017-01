Le Pen: sarà Frexit se vinco e Ue non ci ridà poteri chiave

Parigi, 6 gen. (askanews) - La leader del Front National Marine Le Pen ha assicurato che se l'Unione europea non restituirà i poteri chiave alla Francia, sul controllo delle frontiere, sulla politica monetaria o economica, e in caso di sua vittoria alle presidenziali, organizzerà un referendum in stile Brexit anche per la Francia.

"Non ho cambiato idea su quanto proporrò alla Francia riguardo all'Ue" e se vincerà le elezioni del 7 maggio, inizierà immediatamente negoziati con Bruxelles per ristabilire "quattro punti fondamentali della sovranità: territoriale, economica, monetaria e legislativa".

I negoziati durerebbero sei mesi, dopo i quali Le Pen, ha annunciato, convocherebbe un referendum sulla Frexit. "O avrò assicurato il ritorno di queste quattro sovranità e proporrò ai francesi di restare nella nuova Europa delle Nazioni o non lo farò e allora dirò ai francesi di lasciare l'Ue".

(fonte afp)