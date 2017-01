Coblenza, 21 gen. (askanews) - La leader del Front National Marine Le Pen, che aspira alla presidenza francese, ha detto al controvertice delle destre populiste europee in corso a Coblenza, in Germania, che il 2017 porterà un vento di cambiamento in Europa. Incoraggiata dalla Brexit e dalla vittoria di Donald Trump alle presidenziali Usa, la leader del aprtito di estrema destra ha detto che gli elettori in Francia, Germania e Olanda respingeranno lo status quo. "Il 2016 è stato l'anno in cui si è svegliato il mondo anglosassone, sono certa che la gente in Europa continentale si sveglierà" ha detto Le Pen davanti a una platea in festa nella città sulle rive del Reno. "Non è più una questione di se, ma di quando" ha aggiunto in un discorso che a toccato i soliti temi cari all'estrema destra, no all'immigrazione, all'euro e ai confini liberi.

Battezzata il "controsummit europeo", la riunione di Coblenza vede la partecipazione di Matteo Salvini, leader della Lega Nord, di Frauke Petry del partito anti-migranti tedesco(AfD), dell'olandese Geert Wilders, capo dell'anti-islamico partito della Libertà, di Harald Vilimsky, segretario del partito della Libertà austriaco. La conferenza si tiene all'indomani dell'inaugurazione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, con un'agenda nazionalista ispirata al motto "America first". I partecipanti al controvertice non hanno mai nascosto la loro ammirazione per il miliardario, approdato alla Casa bianca navigando sull'onda del malcontento per l'immigrazione e della rabbia anti-establishment.

"Ieri una nuova America, oggi Coblenza, domani una nuova Europa" ha detto Wilders tra gli scroscianti applausi di una folla di 800 persone. "Siamo all'inizio di una primavera patriottica". Il carismatico parlamentare olandese è in testa nei sondaggi in vista delle elezioni politiche nel suo Paese, ma difficilmente troverà i partner di coalizione che gli saranno necessari per governare.

Il congresso di Coblenza è stato organizzato dal gruppo Europa delle nazioni e della libertà del parlamento europeo, fondato da Le Pen nel 2015 e forte di una quarantina di eurodeputati da nove Paesi. Una riunione dei politici più controversi d'Europa ha scatenato non poche polemiche in Germania. Le autorità di Coblenza si preparano a una grossa manifestazione di protesta nel pomeriggio, organizzata da sinistre, partiti tradizionali e sindacati. Sono stati schierati oltre mille agenti. Sotto lo striscione "Coblenza resta colorata, non c'è spazio per il populismo di destra" i manifestanti intendono suonare l'Inno alla gioia di Ludwig van Beethoven fuori dalla sala congressi dove è in corso il controvertice. Il vicecancelliere Sigmar Gabriel, del partito socialdemocratico, parteciperà alla manifestazione, il premier lussemburghese Jean Asselborn parlerà alla folla.

La cancelliera Angela Merkel ha escluso un incontro con Le Pen e il suo portavoce ha detto che le le politiche dell'estrema destra francese non hanno nulla che fare con quelle di Berlino. La leader del Front National ha replicato piccata su Twitter: "Vado in Germania per incontrare il suo futuro, l'AfD, non il passato, la CDU", il partito di Merkel.

Prima del congresso il marito di Petry, l'europarlamentare dell'AfD Marcus Pretzell, aveva sollevato varia critiche annunciando che ad alcuni media tedeschi era stato vietato l'accesso alla sala. La stessa Petry è stata criticata per la partecipazione al convegno da una parte del suo partito, che trova la Le Pen troppo di destra e teme un'ulteriore deriva dell'AfD verso posizioni estreme. Il partito è nato come anti-euro, ma ha avuto fortuna scagliandosi contro la politica liberale sull'immigrazione di Merkel.

