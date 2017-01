Le ambizioni di Haftar sulla Libia: generale si affida a Mosca

Tripoli, 17 gen. (askanews) - Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica, vuole estendere la sua influenza su tutta la Libia e per realizzare il suo obiettivo spera nel sostegno fermo della Russia. E' con questa ambizione che il generale libico, l'11 gennaio scorso, si è recato in visita alla portaerei russa "Ammiraglio Kuznetsov", al largo della Libia, dov'è stato ricevuto con tutti gli onori prima di parlare in videoconferenza con il ministro della Difesa Sergei Shoigu. E accogliendolo a bordo, secondo gli esperti, la Russia sembra avere definitivamente scelto il suo posto nella lotta che oppone il governo di unità nazionale libico alle autorità rivali dell'Est.

Un avvicinamento, quello tra Haftar e Mosca, che secondo l'ex diplomatico americano a Tripoli Ethan Chorin gioverebbe ad entrambi, consentendo ad Haftar di inseguire i suoi progetti e alla Russia di accrescere la propria influenza nel mondo arabo e nel Mediterraneo, dopo l'intervento massiccio nella crisi siriana.

"Non è chiaro se Mosca accetterà di fornire armi" alle forze di Haftar "fino a quando l'embargo sarà in vigore", ha dichiarato Mattia Toaldo, analista dell'European Council on Foreign Relations. Ma "sembra che le stelle si stiano allineando in favore di Haftar", ha aggiunto. D'altra parte, il governo di Fayez al Sarraj non è ancora riuscito a imporre pienamente la sua autorità a Tripoli e il generale libico può già contare sul deciso sostegno dell'Egitto e degli Emirati arabi uniti. In tale contesto, "Mosca sta chiaramente cercando di valutare se è nel suo interesse o meno far pendere la bilancia politica e militare a favore della Libia dell'Est", ha commentato Chorin.

Il nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe ulteriormente cambiare la situazione. Toaldo non esclude che Haftar possa essere sostenuto contestualmente da Russia, Egitto e Stati Uniti. "Soprattutto nel contesto delle dichiarazioni dei membri del team di Trump sui Fratelli musulmani - nemici giurati di Haftar e del presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi - che li considerano equivalenti ad Al Qaeda e al gruppo jihadista delllo Stato islamico", ha precisato l'esperto.

Da parte sua, Chorin ritiene che un coinvolgimento della Russia potrebbe condure l'Occidente a lavorare a una revisione dell'accordo politico che ha portato all'installazione del governo di accordo nazionale libico. Tale politica "potrebbe spingere l'Est e l'Ovest verso un conflitto", ha spiegato Chorin. Un rischio avvertito nelle scorse settimane anche da numerosi altri diplomatici occidentali, in particolare dopo l'aumento repentino delle tensioni tra l'Esercito nazionale libico di Haftar e le truppe di Misurata, le due principali forze militari del Paese.

"I sostenitori internazionali di Haftar sembrano credere all'ipotesi che l'amministrazione Trump possa accettare l'impegno di Haftar in un conflitto militare con le milizie dell'Ovest della Libia", ha notato Jason Pack, esperto di Libia. E la Russia, che già aveva buone relazioni con Muammar Gheddafi, potrebbe decidere di giocare "un ruolo principale nel futuro della Libia", che diventerebbe così "un altro suo avamposto sul Mediterraneo" dopo la Siria.

(con fonte afp)