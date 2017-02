Lavrov: da Usa, Germania, Italia accuse di hacking ma niente prove

Roma, 18 feb. (askanews) - Gli Usa hanno accusato la Russia di ingerenza nelle elezioni americane, anche in Francia, in Germania e in Italia si punta il dito contro azioni di pirateria informatico russo, ma nessuno ha fornito prove: il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha lanciato una dura invettiva contro quanti hanno sostenuto che ci sia la mano di Mosca dietro le azioni di hackeraggio che agitano i sonni dei politici in più di un Paese.

"Quando il partito democratico a Washington ha risposto a Donald Trump che aveva dichiarato le elezioni irregolari, che i democratici avevano fatto votare le cosiddette anime morte, il partito democratico ha risposto: dacci i fatti. Ma quando siano noi ad essere criticati, nessuno chiede i fatti", ha detto il capo della diplomazia di Vladimir Putin alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, come riportano le agenzie russe. "Non ho visto prove, solo accuse che avremmo tentato di violare i siti del partito democratico americano. E la stessa cosa avviene in Francia, in Germania, in Italia", ha aggiunto Lavrov.

Per l'Italia, il riferimento è chiaramente alla notizia di un lungo attacco hacker l'anno scorso ai danni del sistema di e-mail della Farnesina, per cui fonti del governo italiano riportate da The Guardian avrebbero ipotizzato un atto di pirataggio russo.