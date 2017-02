Lancio missile Corea del Nord, anche la Cina ha condannato

Roma, 13 feb. (askanews) - La Cina ha espresso contrarietà per il lancio di un missile balistico dalla Corea del Nord in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per bocca di un portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Geng Shuang.

Secondo quanto rifersce l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua, Pechino ha chiesto a tutte le parti in causa di mantenere l'autocontrollo e la stabilità nella regione.

Anche la Russia, altro storico alleato di Pyongyang assieme4 alla Cina, ha condannato il test sostenendo che si tratta di una "dimostrazione di disprezzo verso le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu".

L'organo decisionale del Palazzo di Vetro è stato convocato su richiesta di Stati uniti, Giappone e Corea del Sud per discutere dell'ennesima provocazione nordcoreana.