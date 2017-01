Roma, 24 gen. (askanews) - La top model Hanne Gaby Odiele è intersessuale ed è nata con genitali maschili e femminili. La modella 29enne ha raccontato la sua storia sottolineando di voler così rompere un tabù, scrive la Bbc.

Odiele, nota top model dai tratti somatici androgini e im sorriso inconfondibile, è nata con una coppia di testicoli non sviluppati che sono stati rimossi quando aveva 10 anni dopo che i dottori dissero che avrebbero potuto provocare l'insorgenza di un cancro.

Le persone intersessuali nascono con caratteristiche anatomo-fisiologiche sia maschili che femminili. Secondo le Nazioni Unite si tratta di una condizione che caratterizza l'1,75 della popolazione mondiale. La modella belga è nata con la Sindrome da Insensibilità agli Androgeni o Sindrome di Morris, in cui una bambina ha anche cromosomi maschili.

"E' molto importante per me, in questo momento della mia vita, rompere il tabù - ha spiegato - Ho capito dopo l'operazione che non avrei potuto avere figli, non avevo il ciclo. Sapevo che qualcosa non andava in me". All'età di 18 anni, poi, la top model si è dovuta sottoporre a una nuova operazione per ricostruire la vagina. Un intervento che l'ha messa a dura prova e l'ha spinta a scoraggiare i genitori di bambini intersessuali a ricorrere a operazioni non necessarie. "Non è poi un così grande problema essere intersessuale - ha aggiunto Hanne Gaby Odiele - Se fossero stati onesti dall'inizio...E' diventato un trauma per quello che hanno fatto".

Il marito della top model, John Swiatek, anche lui modello, ha dichiarato a USA Today di essere "incredibilmente orgoglioso" delle dichiarazioni della moglie. La decisione di parlare della sua situazione è stata onorata anche da Vogue come "un atto di enorme coraggio".