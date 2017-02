La Siria attacca Amnesty: il rapporto sulle esecuzioni di massa è "totalmente falso"

Per l'ong, 13.000 persone uccise in prigione del regime in 5 anni

Roma, 8 feb. (askanews) - La Siria ha definito oggi "totalmente falso" il rapporto di Amnesty international sulle esecuzioni di massa in una prigione gestita dal regime di Damasco. Secondo l'ong, circa 13.000 persone sono state torturate e uccise per impiccagione in cinque anni, tra il 2011 e il 2015, "in totale segretezza".

Il ministero siriano della Giustizia ha sostenuto che il rapporto di Amnesty è "totalmente falso e destinato ad infangare la reputazione della Siria presso le istanze internazionali", secondo quanto riferito questa mattina dall'agenzia ufficiale Sana.