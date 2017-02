La Silicon Valley contro Trump nella battaglia legale sui migranti

New York, 6 feb. (askanews) - La Silicon Valley si schiera apertamente contro Donald Trump e il suo divieto d'ingresso negli Stati Uniti per i rifugiati e i cittadini di sette Paesi a maggioranza musulmana. Novantasette società del settore tech, da Apple a Zynga, passando per Google, Facebook, Microsoft, Netflix, Snap e Uber, solo per citarne alcune, hanno deciso di partecipare alla battaglia in tribunale contro la Casa Bianca, presentando alla Corte d'Appello del nono circuito un 'amicus curiae', ovvero un documento di una parte non in causa in cui sono fornite delle informazioni per aiutare il tribunale a decidere.

Nel documento, le società hanno enfatizzato l'importanza degli immigrati nell'economia e nella società, sottolineando che la decisione di Trump danneggia i loro affari e viola le leggi sull'immigrazione e la Costituzione statunitense. Un tribunale di Seattle, venerdì, ha bloccato l'esecuzione dei decreti presidenziali, su richiesta del Minnesota e dello Stato di Washington. La Corte d'Appello ha temporaneamente respinto il ricorso dell'amministrazione Trump.

"Gli immigrati hanno fatto molte delle più gradi scoperte della nazione e creato alcune delle aziende più innovative e iconiche. L'America ha riconosciuto a lungo l'importanza di proteggerci contro chi ci farebbe del male, ma lo ha fatto mantenendo il nostro fondamentale impegno ad accogliere gli immigrati - si legge nel documento - aumentando i controlli sulle persone che cercano di entrare nel nostro Paese".

L'ordine di Trump "infligge un danno sostanziale alle aziende statunitensi. Ostacola la capacità delle aziende americane di attrarre grandi talenti, aumenta i costi imposti al business, rende più difficile per le aziende americane competere sul mercato internazionale e dà alle imprese globali un nuovo e significativo incentivo" a lavorare "fuori dagli Stati Uniti". Tra le aziende che non hanno firmato il documento, ci sono Amazon, Oracle, Hewlett-Packard e Tesla.

Venerdì 27 gennaio, Trump ha firmato un ordine esecutivo che vieta l'ingresso negli Stati Uniti ai rifugiati per 120 giorni (per quelli siriani il divieto è a tempo indeterminato) e, per 90 giorni, ai cittadini di sette Paesi (Iran, Iraq, Siria, Sudan, Libia, Yemen e Somalia; per alcuni di questi Paesi, il divieto sarà a tempo indeterminato, ha reso poi noto il governo). Il decreto presidenziale aveva subito creato le proteste delle associazioni dei diritti civili e di molti cittadini, spingendo Minnesota e Washington a rivolgersi in tribunale contro la decisione "discriminatoria" di Trump nei confronti dei musulmani, che nel frattempo aveva impedito l'ingresso di migliaia di persone, anche di chi vive legalmente negli Stati Uniti e che cercava di tornare a casa.