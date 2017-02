La Russia attacca cyberspazio britannico decine di volte al mese

Lo rivela il nuovo capo intelligence Gb in un'intervista al Times

Roma, 12 feb. (askanews) - La Russia è diventata molto più aggressiva nel cyberspazio e ha messo a segno svariati attacchi hacker negli ultimi mesi, nell'ordine di una sessantina al mese, inclusi tentativi per rubare segreti di politica estera e di difesa dai dipartimenti di governo.

Lo ha detto Ciaran Martin nella sua prima intervista al Sunday Times in veste di capo del nuovo National Cyber Security Centre (NCSC), un dipartimento che sarà inaugurato martedì dalla Regina. Martin ha ammonito che negli ultimi due anni vi è stato un "cambio di passo" nelle aggressioni cibernetiche da parte della Russia contro l'Occidente, anche verso obiettivi cosiddetti "soft", come ad esempio amministrazioni locali o università, per rubare dati personali.

Martin ha anche espresso preoccupazione crescente per il proliferare di fake news, un fenomeno che rappresenta un nuovo strumento nella campagna di "disinformazione" messa in atto dal Cremlino per "affermare il suo potere e la sua influenza sull'Occidente".