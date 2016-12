La prima pilota afgana chiede asilo agli Usa: temo per la mia vita

Roma, 27 dic. (askanews) - Tre anni fa era diventata la prima pilota dell'aviazione afgana, un simbolo di coraggio e della possibilità di cambiare le sorti della donna nel suo Paese, oggi cerca rifugio negli Stati Uniti: Niloofar Rahmani, racconta la Cnn, ha domandato agli Usa un permesso di ingresso come richiedente asilo, perché in Afghanistan teme per la sua vita.

Il suo avvocato, la celebre Kimberly Motley, ha dichiarato che Rahmani, 25 anni, che diventando pilota ha coronato il sogno che coltivava sin dall'infanzia, ha ricevuto numerose minacce dai talebani e tante critiche anche dal governo e dai militari in particolare. "In Afghanistan, vivrebbe costantemente nel timore per la propria sicurazza", ha detto Motley.