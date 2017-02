La moglie del killer di Istanbul: l'Isis ha trasferito mio figlio in Iran

Roma, 6 feb. (askanews) - La moglie dell terrorista dello Stato Islamico (Isis) autore della strage di Capodanno in una discoteca di Istanbul costata la vita a 39 persone ha detto che il gruppo jihadista ha trasferito in Iran suo figlio di 4 anni.

Secondo quanto scrive il quotidiano turco Hurriyet, Zarina Nurullayeva, moglie dell'autore della strage, Abdulkadir Masharipov, arrestata il 4 febbraio scorso per affiliazione a "organizzazione terroristica armata" e "tentativo di sovvertire l'ordine costituito" ha respinto tutte le accuse e chiesto alla polizia di trovare suo figlio scomparso dopo l 'attentato.

Masharipov è stato arrestato in un appartamento nel quartiere di Istanbul Esenyurt lo scorso 16 gennaio ma con lui non c'era il figlio come in un primo momento avevano riferito media locali.

"Prima di essere arrestata, sono venute da me due persone e mi hanno detto che stavano andando a prendere mio figlio in Iran e che mio marito lo sapeva" ha detto la donna alla polizia durante un interrogatorio, come riferisce il giornale turco.

Masharipov e Nurullayeva hanno due figli: uno di 4 anni attualmente nel radar delle ricerche dalla polizia; un secondo di 18 mesi che sta con la madre in carcere.

Nurullayeva ha anche spiegato agli inquirenti turchi come è arrivata in Turchia in compagna del marito. "Siamo arrivati in Turchia con mezzi illegali dall'Iran. Mio marito ha lasciato la casa tre giorni prima dell'attacco. Dopo (l'attacco alla discoteca) un amico di mio marito mi ha portata in un altro luogo. Quando ho chiesto che cosa fosse successo a mio marito, mi ha detto 'non fare domande'", ha sostenuto la donna stando sempre a quanto scrive Hurriyet.

"Mi ha detto di non piangere per mio marito perche non è morto", ha aggiunto la donna, secondo cui Masharipov avrebbe giurato fedeltà all'Isis quando era in Pakistan.

Sostenendo che il marito le ha detto che ha giurato fedeltà alla ISIL in Pakistan, Nurullayeva