La Germania oggi elegge Steinmeier nuovo presidente federale

Roma, 12 feb. (askanews) - Oggi a mezzogiorno la Bundesversammlung si riunisce per eleggere il nuovo Presidente federale tedesco, che resterà in carica per i prossimi cinque anni. Il candidato proposto dai partiti al governo (Cdu, Csu e Spd) per la successione a Joachim Gauck è il socialdemocratico Frank-Walter Steinemeier, ministro degli Esteri uscente, cui andranno i voti anche di gran parte dei Verdi e dei liberaldemocratici.

Oltre a Steinmeier si presentano, senza possibilità di successo, altri quattro candidati, quelli della Linke, di Alternative fuer Deutschland, dei Pirati e dei Liberi Elettori. L'unica incertezza riguarda il numero di voti che raccoglierà Steinmeier: soprattutto da parte dei rappresentanti della Cdu e della Csu che non presentano un proprio candidato: l'Unione e la Spd insieme dispongono di 923 voti, ben oltre i 631 necessari per l'elezione al primo turno.

L'elezione del presidente federale si svolge secondo una procedura collaudata. La Bundesversammlung è composta da tutti i deputati del Bundestag (630) e da un numero uguale di membri eletti dai parlamenti regionali. Il voto è segreto. Può essere eletto qualunque cittadino tedesco che abbia superato i 40 anni di età. Il candidato deve raggiungere nella prima o seconda votazione la maggioranza assoluta dei voti, dal terzo voto è sufficiente la maggioranza relativa. La seduta è presieduta dal presidente del Bundestag, in questo caso Norbert Lammert.

Frank-Walter Steinmeier, 61 anni, è soprannominato da alcuni il presidente "anti-Trump": riservato, rigoroso, allergico a facili populismi, Twitta molto di rado. E' sposato e ha una figlia.

Il presidente federale tedesco riveste un ruolo essenzialmente rappresentativo, non ha poteri esecutivi o di indirizzo politico, ma propone il cancelliere al Bundestag.