La donna più grassa del mondo vola in India per operarsi

Mumbai, 10 feb. (askanews) - Eman Ahmed Abd El Aty, un'egiziana di 36 anni considerata la donna più grassa del mondo (pesa circa 500 chili) volerà presto in India per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico di riduzione del peso. Il ministro degli Esteri indiano si è attivato in prima persona per farle ottenere un visto e un team di medici indiani è già in Egitto per preparare la donna al volo.

La donna effettuerà il volo su un Airbus appositamente modificato per la sua stazza e sarà operata presso il Saifee Hospital di Mumbai.

La donna aveva fatto a lungo inutilmente richiesta del visto per andare in India, poi la sorella aveva pensato di scrivere direttamente al ministro degli esteri indiano Sushma Swaraj che ha deciso di aiutarla.

Afflitta da crescenti problemi di obesità soprattutto nelle zone rurali l'India si sta specializzando in chirurgia Bariatrica (o, appunto, chirurgia dell'obesità).