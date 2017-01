La California vieta l'uso di smartphone alla guida

New York, 6 gen. (askanews) - Da domenica in California entrerà in vigore una legge che vieta di usare lo smartphone mentre si è alla guida di un'auto. Si tratta di un importante cambiamento per lo stato che sta cercando di diminuire il numero dei morti sulle strade. Secondo gli ultimi dati, nel 2015 più di 3.400 persone hanno perso la vita in incidenti che coinvolgevano almeno un autista poco concentrato.

Negli Stati Uniti molti stati stanno cercando di vietare l'uso di dispositivi che possono distrarre le persone alla guida. Anche se 46 hanno messo al bando l'invio di sms mentre si è al volante, solo 14 proibiscono l'uso degli smartphone. Fino ad ora infatti in California era vietato inviare messaggi e fare telefonate, ma non usare Twitter, Facebook e altre applicazioni o guardare video in streaming.