L'Ue oggi, "Né Centauro né Chimera" di Armellini e Mombelli

Edito da Marsilio, un libro per pensare in modo innovativo l'Europa

Roma, 7 feb. (askanews) - L'Unione europea a due velocità? Il tema non è nuovo, anzi, è una realtà esistente da tempo ed è ora di "pensare in maniera innovativa" perchè i 'cerchi' concentrici devono avere una direzione comune: questa la riflessione proposta da Antonio Armellini e Gerardo Mombelli nel libro "Né centauro né chimera - modesta proposta per un'Europa plurale", appena arrivato in libreria e di assoluta attualità alla luce delle parole di Angela Merkel sull'Ue a velocità differenziate. Edito da Marsilio, con prefazione di Giuliano Amato, "Né Centauro né Chimera" sarà presentato giovedì 16 febbraio alle ore 17.30 nella Biblioteca del Senato Giovanni Spadolini Sala Atti parlamentari (Piazza della Minerva 38, Roma), con la partecipazione di Giuliano Amato, Carlo Calenda, Sabino Cassese e Andrea Manzella.

"Né centauro né chimera" riprende il tema delle "due Europe" già trattato dall'ambasciatore Armellini nei suoi commenti per il Corriere della Sera, strutturandolo meglio. Perchè se oggi, riflette, "si vuole ridare fiato a una (qualsivoglia) Unione Europea, non si può non partire dalla constatazione che non esiste più al suo interno un obiettivo comune e condiviso. Merkel e Gentiloni hanno parlato di integrazione differenziata: tema vecchio che riflette, come si è correttamente detto, una realtà esistente da tempo. Ma non basta o, almeno, non basta più.

"Le velocità differenziate presuppongono che vi sia una direzione comune cui ci si indirizza. I cerchi concentrici sono possibili, se sono attorno a un centro unico. Ma se questi non ci sono - come sosteniamo e come la realtà politica dell'integrazione dimostra - allora è necessario pensare in maniera innovativa, "out of the box". E' ciò che si propone di fare "Né centauro né chimera".

Il passo ulteriore può, e in sostanza deve portare a due Europe - una che conserva la vocazione tendenzialmente sovranazionale, in cui trovano posto moneta, frontiere ... e che richiede un salto di qualità nel concetto e nella pratica dell'integrazione - e una centrata sulla razionalizzazione del mercato. Due Europe distinte, parallele e non conflittuali, capaci di dare spazio in autonomia alle priorità degli uni e degli altri, senza rigidi steccati e nell'adesione ai principi fondamentali di civiltà che definiscono l'idea di Europa.

E il fattore Trump? Può portare nuova coesione all'Ue o, al contrario, dare fiato ai populismi distruttivi che rischiano di segnare la fine dell'intero progetto, è il ragionamento che ci accompagna in "Né centauro né chimera". Perchè, evidenzia Armellini, "senza un salto di qualità verso l'integrazione politica (sovranazionale, non faccia paura la parola) non ha senso continuare a parlare di euro o di Schengen. Se la volontà di procedere in questo senso non c'è, allora è bene prendere atto che l'Europa non è più un progetto politico comune, ma diventa una associazione di stati per la gestione condivisa di alcun interessi, in primis. Diventa un'altra Europa, non illegittima ma diversa; si tratta di riconoscerlo".