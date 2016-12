L'epitaffio che voleva Carrie Fisher: asfissiata dal mio reggiseno

Roma, 28 dic. (askanews) - Forse era la frase che avrebbe davvero voluto sulla sua tomba, forse solo una battuta, ma Carrie Fisher, la principessa di "Star Wars" morta ieri all'età di 60 anni, nel suo romanzo autobiografico aveva proposto un originalissimo epitaffio: "Annegata nella luce della luna, asfissiata dal mio reggiseno".

The Indipendent rispolvera oggi un divertente passaggio dell'autobiografico "Wishful Drinking" della Fisher per spiegare l'origine dell'epitaffio suggerito. L'attrice ricorda infatti che durante le riprese di Star Wars, il regista George Lucas si avvicinò, guardando come era vestita, e le disse che non poteva indossare un reggiseno sotto il vestito. "Ok, ma perchè?", chiese la Fischer, sentendosi rispondere: "perchè nello spazio non esiste la biancheria intima" e c'è una ragione: "quando vai nello spazio il tuo corpo non pesa più. Fino qui, tutto bene, giusto? Ma poi il tuo corpo si espande, però il tuo reggiseno non lo fa. Quindi vieni asfissiata dal tuo stesso reggiseno", argomentò il regista. Convincendo l'attrice che questo sarebbe stato perfetto per farsi ricordare dopo la morte.

"Credo che sarebbe fantastico per un epitaffio - scrive la Fisher nella sua autobiografia - quindi dico ai miei amici più giovani che, indipendentemente da come morirò, voglio che venga scritto che sono annegata nella luce della luce, asfissiata dal mio reggiseno".