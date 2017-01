Kerry: inappropriate dichiarazioni di Trump su Merkel

Segretario Stato: non si entra così in politica interna altri paesi

Roma, 16 gen. (askanews) - Le dichiarazioni del presidente eletto Donald Trump sulla cancelliera tedesca Angela Merkel sono state "inappropriate". L'ha detto oggi il segretario di Stato Usa John Kerry in un'intervista esclusiva alla Cnn.

"Ho pensato, francamente, che sia stato inappropriato per un presidente eletto degli Stati uniti entrare nelle questioni politiche di altri paesi in maniera così diretta", ha detto Kerry, facendo riferimento alle critiche rivolte da Trump alla cancelliera tedesca Angela Merkel sulla sua politica dell'immigrazione. Kerry ha definuito Merkel "uno dei leader più forti in Europa".

Trump, in interviste al Times di Londra e al giornale tedesco Bild, ha definito un errore "catastrofico" la decisione di Merkel di aprire ai profughi.