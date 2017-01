Kerry in Vietnam, incontra vietcong che l'attaccò nel 1969

Roma, 15 gen. (askanews) - E' stato un incontro emozionante quello tra John Kerry, il segretario uscente degli Stati uniti che si distinse durante la guerra in Vietnam, e il veterano vietcong Vo Ban Tam, che faceva parte del commando che attaccò la barca su cui viaggiava la squadra al comando di Kerry in un episodio molto celebrato del conflitto.

Circa mezzo secolo dopo, il 70enne allevatore di gamberetti che vive nel Delta del Mekong ha incrociato lo sguardo con il capo della più potente diplomazia del mondo e i due si sono stretti la mano in segno di reciproco rispetto.

Kerry ha scelto il Vietnam per il suo ultimo viaggio da segretario di Stato, tornando in barca sul Mekong alla ricerca del punto preciso in cui avvenne l'attacco per il quale conquisto la Silver Star per il suo coraggio come giovane tenente della Marina Usa.

Il 28 febbraio 1969, come ufficiale in comando della Swift Boat PCF-94, un'imbarcazione della Marina Usa, stava pattugliando sul fiume, quando l'unità di cui faceva parte Vo Ban Tam lanciò un attacco.

Il veterano vietnamita ha raccontato al suo ex nemico che il piano era di usare fucili e granate per attirare la nave americana pesantemente armata alla distanza di lancio di un bazooka. La tattica aveva funzionato in passato, ma Kerry con il suo fucile M-16 l'allora 26enne marinaio Usa colpì un vietcong, uccidendolo e salvando così l'equipaggio da un contrattacco.

Vo Ban Tam ha ricordato quell'uomo, il 24enne Ba Thanh, come un membro rispettato della forza vietcong nella provincia Ca Mau, addestrato all'uso del bazooka. "Era un buon soldato", ha detto, palrando attraverso un interprete. Kerry non conosceva il nome dell'uomo che aveva ucciso. Durante la campagna per la Casa bianca, da lui persa nel 2004, fu anche accusato di aver ucciso in realtà, in quell'occasione, un ragazzino.

Vo Ban Tam ha ammesso che, grazie all'azione di Kerry, i vietcong non furono vittoriosi quel giorno. Ma con orgoglio ha ricordato i suoi compagni. "Noi eravamo guerriglieri, non eravamo mai stati qua dove voi sparavate", ha detto. E Kerry gli ha risposto: "Bene, io sono contento che siamo entrambi vivi".

Kerry tornò poi nel 1969 un'altra volta in Vietnam. Ma, nonostante avesse ottenuto le massime onorificenze (Stelle di bronzo e d'argento, oltre che tre Purple Hearts per essere stato ferito in battaglia), divenne poi un importante attivista anti-guerra. Laureato a Yale, lavorò tra i veterani e la sua devastante testimonianzaq davanti a un comitato del Senato nel 1971 lo rese una celebrità.

(Fonte Afp)