Juncker: il conto della Brexit sarà "molto salato" per Londra

Bruxelles, 21 feb. (askanews) - L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea non si farà a "costi ridotti" e il conto sarà "molto salato" per Londra. L'avvertimento arriva dal presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, mentre la Gran Bretagna si appresta ad avviare formalmente la procedura per la Brexit.

"I britannici sono tenuti a rispettare gli impegni che hanno condiviso. E dunque il conto sarà, diciamolo volgarmente, molto salato" ha spiegato il capo dell'esecutivo Ue davanti a una "commissione consultiva" che riunisce deputati, senatori ed europarlamentari belgi.

(fonte Afp)