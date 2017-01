New York, 19 gen. (askanews) - Jack Nicholson avrebbe detto addio al cinema. A rivelarlo è Peter Fonda, co-protagonista con il celebre attore nel film "Easy Rider" del 1969 e suo amico fin da allora.

Parlando a Page Six durante il Tea Party annuale del British Academy of Film and Television Arts a Los Angeles (California), Fonda ha spiegato che il premio Oscar settantanovenne "è praticamente andato in pensione. Non voglio parlare per lui, ma credo che abbia fatto un lavoro magistrale, non solo artisticamente parlando, anche finanziariamente".

Secondo lui "a volte le persone sono mosse da ragioni che noi non conosciamo, e non è mio compito indagare. Io non lo chiamo dicendogli, 'Johnny, che combini?'. Piuttosto lo chiamo per dire 'Come stai, come ti senti?'".

Tuttavia Fonda ha fatto capire che un ruolo azzeccato potrebbe convincere Nicholson a tornare davanti alla telecamera. Il suo ultimo lavoro per il grande schermo è stato nel 2010 con "How Do You Know" (in italiano "Come lo sai").

In pensione o no, Nicholson vanta un record: è l'attore che ha ricevuto più nomination (12) nella storia degli Oscar, le ambite statuette che premiano chi si è distinto nel cinema. Lui ha all'attivo oltre 60 anni di esperienza.